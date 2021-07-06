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10:46, 6 июля 2021 года

В Больше-Сотниковской школе обновится актовый зал

Преображение стало возможным благодаря реализации проекта «Народный бюджет». На работы выделено более 2 миллионов рублей.


Больше-Сотниковская школа всегда старается участвовать во всех областных и федеральных программах, от этого и считается одной из лучших в Урицком районе, несмотря на то, что учится в ней всего 58 детей. В школе реализуется программа «Земский учитель», создан образовательный центр «Точка роста».

В 2019 году был отремонтирован спортивный зал - также по областной программе ремонта. Уже полностью обновленную школу дети смогут увидеть 15 августа.


Всеволод Трифонов
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