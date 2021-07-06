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10:54, 6 июля 2021 года

В Орле отключат горячую воду в нескольких жилых домах

Адреса и график публикует городская администрация.


В Орле из-за проверки бойлеров на время отключат горячую воду в нескольких жилых домах. Адреса и график перекрытия представлен ниже:

• с 9:00 до 12:00 6 июля – в жилых домах, питающихся от котельных на ул. Маринченко, 19а; ул. 8 Марта, 19а; ул. 5 Августа, 19а;
• с 9:00 6 июля до 21:00 7 июля – в жилых домах, питающихся от котельной на Бульваре Победы, 2а;
• с 9:00 до 17:00 6 июля – в жилых домах, питающихся от котельных на ул. Комсомольской, 206а и ул. Маяковского, 62а;
• с 8:00 28 июня до 17:00 9 июля – в жилых домах, питающихся от котельной на ул. 6-й Орловской дивизии, 14;
• с 9:00 5 июля до 17:00 19 июля – в жилых домах, питающихся от котельной на ул. Спивака, 85.

Также с 14:00 до 17:00 6 июля ожидается отключение электроэнергии по адресам: ул. Осипенко, 2 и ул. Лазурная, 7.

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Артём Ежаков
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