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10:49, 6 июля 2021 года

К властям обратились с просьбой выдавать сертификаты для подготовки к ЕГЭ

Предлагается поддержать сертификатами для подготовки к ЕГЭ выпускников из семей с низкими доходами. Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгении Матвеевой.

Министерство просвещения попросили рассмотреть возможность выдачи сертификатов на подготовку к ЕГЭ и поступлению в вузы школьникам из семей с низкими доходами. С такой просьбой к главе ведомства обратилась Анна Маркс, директор Института прогрессивного образования. Она отметила, что результаты недавнего опроса показали, что каждый четвертый школьник в России для подготовки к экзаменам занимается с репетиторами или посещает платные курсы. При этом большинству школьников для поступления в вуз требуются занятия минимум по трем-четырем предметам. Так как стоимость одного занятия составляет в среднем от 300 рублей до 3 тысяч рублей в зависимости от региона, то ежемесячно родителям приходится платить за подготовку к сдаче экзаменов до 24 тысяч рублей в месяц. Для многих семей эта сумма слишком большая, подчеркнула эксперт.

Было предложено, чтобы рассмотрели возможность предоставления специальных образовательных сертификатов для оплаты курсов (не менее чем по трём предметам), в том числе онлайн, по подготовке к ЕГЭ за счёт государства для детей из социально уязвимых слоёв населения, номиналом не менее 20 тысяч рублей по одному предмету.

Как отмечает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева, предполагается, что эти меры позволят детям из экономически неблагополучных семей поступить в ведущие вузы страны. Сейчас в России у некоторых категорий абитуриентов есть возможность бесплатной подготовки к ЕГЭ – у детей-сирот, детей-инвалидов, граждан, имеющих родителя-инвалида, детей военнослужащих, погибших при исполнении. Ранее также в Министерстве науки и высшего образования назвали университеты, которым выделили бюджетные места на подготовительных курсах. Пройти бесплатную подготовку к поступлению там можно будет в следующем году. Всего в перечень вошли 78 вузов.


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