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11:17, 6 июля 2021 года Леонид Панфилов: «Любой спортсмен отчасти универсален» Орловский спортсмен Леонид Панфилов второй год подряд участвует в Чемпионате Российской серии кольцевых автогонок. Позади два этапа нового сезона. О том, как они прошли, и стоит ли переживать из-за технических неполадок, а также какое упражнение помогает гонщику держать себя в форме, серебряный призер Российской серии кольцевых автогонок в классе «туринг-лайт» рассказал в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Анастасии Дороховой.





- Этого человека сложно застать в Орле – он всегда в разъездах. Итак, беседуем с Леонидом Панфиловым – серебряным призером Российской серии кольцевых автогонок в классе «туринг-лайт». Леня, недавно у тебя в инстаграме видела ваш с папой проход на руках. Что это было?



- Это видео было снято в Курске, после тренировки. Я отъездил свою норму - 100 кругов, а у нас с папой есть такой челлендж: походить на руках, кто дальше. Это соперничество с детства. Я даже не знаю, с моих семи лет, наверное, я это практикую. Хорошая тренировка для вестибулярного аппарата, для стабилизаторов. В хорошей физической форме позволяет держать руки.



- А счёт ведете: кто выигрывает?



- Нет, счет не ведем. Челлендж длится уже более 20 лет. Все бы сбились в этих попытках.



- И все-таки давай по сезону: два этапа прошло. Как дела?



- В целом все хорошо. Да, не совсем по плану. Но у нас его и не было. Поэтому его и не придерживаемся – разбираемся по ходу. Первый этап сложился неплохо – две бронзы. Расклад был в мою пользу. Приехал в Нижний с большим гандикапом – мне добавили 35 килограммов. Естественно было сложнее. И в принципе в сложившихся условиях я всё сделал хорошо. Первую гонку закончил четвертым. Отработал в квалификации на реверс, стартуя по второй линии. Довольно быстро выбрался в лидеры. Дальше случилось как случилось. Определённый разбор полётов уже провели. Будем работать дальше. Впереди большая часть сезона.



- То есть в Нижнем Новгороде ты сошёл с трассы. У тебя такое впервые? Знаю, в картинге проблем было много...



- Это спорт. Случается всякое. К счастью, и в картинге было не так много технических проблем. Это случается, это технический вид спорта. Никто от этого не застрахован.



- Лёня, я знаю, что ты много работаешь над внутренней психологией. Поделись секретом, как справиться с такими проблемами, как съезд с трассы?



- В книжках такому не учат. Все спортсмены, да и все люди в целом – индивидуальности, личности. И довольно непросто найти общий рецепт. В моем случае мне повезло – у меня большая команда единомышленников. Мой папа – я тогда в бокс ещё не успел зайти, от отца было сообщение «Все нормально, такое случается». Не унываем, работаем дальше. Это всё мелочи, такая вот мелочь случилась. Нужно радоваться, значит больших не будет.



- Не могу не спросить о вашем соперничестве с Владимиром Череванем. Пишут, что и по трассе в рамках гонок вы встречаетесь. Как так получается, и нарочно ли это происходит?



- Дядя Вова лучше всех ответил на этот вопрос: «Мы держимся согласно прописке. Если не дай Бог какие-то проверки – мы рядом, все в порядке». На самом деле – это спорт. Это здорово, когда два поколения... Я ещё ребёнком смотрел на гонки дяди Вовы и сейчас имею счастье соперничать с ним. У нас, слава богу, всё в пределах правил. Мы открыты друг с другом в диалоге. Без проблем всегда все обходится!



- А серебро-то прошлого сезона давит?



- Нет, не давит, конечно. За столько лет в спорте были чемпионские титулы, и дай бог ещё будут. Были и вице-чемпионские титулы. Поэтому абсолютно никакого давления, никакого прессинга ни в команде не испытываю, ни сам на себя не давлю. Новый сезон – работаем заново. Вот и все.



- У тебя огромный спортивный опыт. Как считаешь, спортсмен может быть универсалом? Давай рассмотрим это на примере спортсмена-любителя и спортсмена профессионала.



- Спорт – это образ жизни. Не важно, каким ты видом спорта занимаешься, для себя или для спорта высоких достижений. Как пример – известный гонщик Айртон Сенна был прекрасным бегуном. То же самое удалось повторить и мне. Я пробежал два года назад марафон с Владом Туйновым. Понимали, что оба готовы к этому, потому что регулярно бегаем кроссы. Вывод из всего этого – любой спортсмен отчасти универсален. Помимо того, что автогонщик проводит работу на гоночной трассе, он ещё работает в спортзале, на воздухе - бег, кроссы. Я думаю, что любой спортсмен, особенно тот, что большую часть времени проводит в спорте, это универсал.



- Я желаю, чтобы твоя универсальность помогла тебе дальше по сезону. Чтобы ты шёл только вперед и вперед и как минимум повторил прошлогодний результат.



- Класс! Спасибо большое!





Анастасия Дорохова



