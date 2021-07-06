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11:22, 6 июля 2021 года На Орловщине экс-пристав попал под подозрение о мошенничестве Ему грозит до 6 лет лишения свободы.





В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Ему вменяют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), – сообщает СК.



По версии следствия, минувшей осенью он получил исполнительное производство о взыскании задолженности с жителя региона. Не вынося нужного постановления, мужчина обманул должника и забрал у него 10 150 рублей в счет погашения исполнительского сбора и оплаты госпошлины – якобы чтобы перечислить их на счет УФССП. Деньги фигурант присвоил себе и потратил.



Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности управления судебных приставов. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



