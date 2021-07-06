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11:32, 6 июля 2021 года 97 орловцев заболели COVID-19, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 37 983).



На лечении – 1 251 человек. Накануне выписаны 82 орловца (всего – 35 972). От последствий болезни скончались 760 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 378 (всего – 5 658 762), число выздоровевших – 18 411 (всего – 5 101 852). Общее число летальных исходов – 139 316 (+737 случаев за сутки). На лечении – 417 504 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



