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11:53, 6 июля 2021 года

Орёлстат начал подготовку к Всероссийской переписи населения

Последняя перепись прошла в 2010 году. В 2020-м перепись была перенесена из-за пандемии, и теперь намечена на октябрь этого года. Сейчас сотрудники Орёлстата проводят разъяснительную работу среди населения, в том числе посещают некоторые семьи. Вместе с ними в гостях у многодетной семьи Алексеевых побывала и корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Сотрудники Орёлстата посетили многодетную семью Алексеевых, которая проживает в посёлке Саханском Орловского района. В семье – восемь детей.

Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орёлстата: «По итогам переписи 2010 года, в Орловской области семей с численностью детей - три и более - было порядка трех тысяч. И вот ближайшая перепись покажет, сколько у нас сейчас многодетных семей, потому что это очень важная информация для социальной политики, для каких-то управленческих решений, для поддержки таких семей».

Орёлстат здесь встречают дружелюбно, многодетная мама и сама когда-то работала переписчицей.

Инна Шевцова, многодетная мать: «Я участвовала в сельхозпереписи, даже имею награду. В 2016 году я участвовала в переписи как переписчик, и это была первая перепись с использованием цифровых технологий. Это было очень интересно».

Кстати, перепись-2021 пройдет в цифровом формате. Принять участие в ней можно самостоятельно - на портале Госуслуг.

Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орёлстата: «Там всё достаточно просто организовано, очень дружественный интерфейс, с подсказками. И закончив самостоятельное заполнение переписных листов, вы получаете QR-код, который надо просто предъявить переписчику, и дальнейший опрос уже не будет необходим, этого будет достаточно - и вы будете учтены в переписи, и исключите нежелательные для вас контакты».

Алексеевы планируют участвовать в переписной кампании именно онлайн. Кстати, из их семьи в переписи вместе с родителями учтут только пятерых детей. Старшие сын и дочь уже выросли и переехали жить в другую область, ещё один сын Захар вот-вот наденет солдатскую форму и его посчитают уже по месту службы. По правилам фиксируются только те, кто постоянно проживают в семье. Причём для участия достаточно одного члена семьи. А еще Алексеевы попадают под микросельхозперепись, которая стартует с 1 августа и учитывает количество земли на домашнее хозяйство, поголовье птицы и сельхоз животных, не считая собак и кошек.


Татьяна Тимохина
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