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12:15, 6 июля 2021 года Четверо орловских выпускников идеально написали ЕГЭ по информатике Четверть сдававших набрали высокие баллы.



В Орловской области огласили итоги Единого государственного экзамена по информатике. Как сообщает глава регионального департамента образования Татьяна Крымова, четыре выпускника набрали по 100 баллов. Трое из них окончили гимназию №19 г. Орла, последний – ливенскую школу №2.



Высокие баллы – от 80 до 99 – набрал 91 выпускник. Это 25,49% от числа всех сдававших в этом году ЕГЭ по информатике. Минимальный порог здесь преодолели 96,36% ребят.



Общая цифра стобалльных результатов в прошедшей экзаменационной кампании теперь равна 71. Трое ребят – Иван Горбунов и Раиса Плясова из гимназии №1 ОГУ им. Тургенева, а также Ева Елисеева из школы №12 г. Орла – получили по 100 баллов за два предмета.



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Артём Ежаков



