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12:15, 6 июля 2021 года

В Орле отметили день рождения музея Лескова

Дом-музей был отрыт в начале июля 1947 года.


В Орле отметили день рождения музея Лескова. Мероприятие, посвящённое 47 годовщине с момента основания, прошло в музее писателей-орловцев. В здании музея Лескова сейчас идут ремонтно-реставрационные работы, а выставочная экспозиция временно размещена в музее Грановского.

Музейное сообщество, а также поклонники писателя отметили и 155-летие
со дня рождения сына писателя - Андрея Лескова. Андрей Николаевич Лесков, хотя и был военным, создал большой литературный труд и открыл миру немало интересных фактов из биографии своего отца. Литературно-музыкальный вечер так и назвали «Летописец рода Лесковых».

Надежда Маслова, и.о. заведующей домом-музеем Н. С. Лескова: «Андрей Николаевич написал книгу о жизни отца, которая так и называется «Жизнь Николая Лескова». А также он помогал нашему музею в создании большой лесковской коллекции, которая насчитывает более 7 тысяч единиц».



Татьяна Тимохина
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