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12:30, 6 июля 2021 года

В этом году на Орловщине завели 83 дела о коррупционных преступлениях

Они касаются хищения и нецелевого использования бюджетных средств.


В Орловской области обсудили противодействие коррупции в части освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Заседание прошло сегодня в региональном правительстве.

В этом году уже провели 207 проверок физических и юридических лиц, которым выделялось государственное финансирование. Их результатом стало возбуждение 83-х уголовных дел по подозрению в хищении и нецелевом использовании казённых средств. Среди приоритетных госпрограмм одно делопроизводство касается проекта «Образование», а 48 – «Демографии».

Что касается «Демографии», то в регионе в последнее время широкое распространение получили уголовные дела, связанные с обучением «мёртвых душ», когда к оплате предоставляют акты выполненных услуг, фактически не оказанных. Например, сейчас в суде рассматривают делопроизводство в отношении директора АПО «НП УЦ Квалификация», которого обвиняют в хищении 854 тыс. рублей по 45 фиктивным актам.

Фото пресс-службы областного правительства




Артём Ежаков
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