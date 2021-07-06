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13:00, 6 июля 2021 года В Мценске в пожаре пострадал 42-летний мужчина Горящий матрац едва не спалил жилое здание.





На улице Катукова в Мценске сегодняшней ночью горел многоквартирный дом. Спасателям сообщили о случившемся в 03:19. Прибывшие огнеборцы из-за сильного задымления эвакуировали 10 человек. Очагом возгорания оказалась квартире на втором этаже – огонь охватил матрац. Пламя закоптило комнату на всей площади.



В инциденте пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали. О характере травм и состоянии здоровья амчанина не сообщается.



Причину случившегося и степень ущерба выясняют специалисты.





Артём Ежаков



