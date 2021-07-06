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14:20, 6 июля 2021 года В Орле после ДТП госпитализировали 10-летнего школьника О его состоянии не сообщается.





Вчера вечером в Орле во дворе дома №79 по ул. Латышских стрелков 23-летний парень на «Рено Логан» сбил выбежавшего на дорогу из-за стоящей машины 10-летнего мальчика. Школьника пришлось госпитализировать. О степени травм и состоянии пострадавшего не сообщается.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили ранения 1 человек погиб.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



