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13:29, 6 июля 2021 года

Сегодня в Орле в 20-й раз зажгли факел Олимпиады

Эта традиция, предшествующая старту олимпийских игр в детском санатории «Орловчанка».


Сегодня в Орле зажгли факел Олимпиады, которая пройдёт в детском санатории «Орловчанка». Олимпийский огонь зажигают от Вечного огня в сквере Танкистов. Это своего рода дань памяти павшим во время Великой Отечественной войны. Далее ребята уже с лампадой отправятся в лагерь, где пройдет торжественная церемония открытия игр. В этом году они будут длиться два дня. А готовились к ним в течение всей смены.

Марина Горяйнова, генеральный директор детского санатория «Орловчанка»: «Состязания будут проходить по 19-ти видам спорта. Примут участие абсолютно все, в том числе и маленькие дети. И завтра состоится торжественное закрытие, уже поздно вечером».



Анна Вайсергисер
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