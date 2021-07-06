В Орле изучат законность переноса ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади Жукова

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13:40, 6 июля 2021 года
В Орле изучат законность переноса ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади ЖуковаПредпринимателей временно отправили торговать на территорию крытого рынка «Орловская Нива».
В Орле проверят законность временного переноса ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади Жукова на территорию крытого рынка «Орловская Нива». Поручение дал областной прокурор Владислав Малкин на встрече с предпринимателями.
Торговцы рассказали главе надзорного ведомства, что решение о переезде принималось без их участия, сроки их возвращения на площадь Жукова не определены, а схема размещения ярмарки на «Орловской Ниве» не утверждена. Также здесь не решен вопрос с парковкой.
Напомним, что перенос ярмарки с площади Жукова связан с благоустройством последней. Вчера бригады «Техспецкомплекта» должны были начать работы. Дата завершения ремонта, указанная в соглашении – 30 ноября 2021 года.
Артём Ежаков