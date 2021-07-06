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15:02, 6 июля 2021 года В Орле мобильные прививочные будут работать до конца текущей недели По большей части, передвижные пункты вакцинации расположатся на парковках торговых центров.





В Орле опубликовали расписание и адреса передвижных пунктов вакцинации от COVID-19. Мобильные прививочные будут работать как минимум до конца текущей недели. Желающим получить укол препарата потребуется взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.



Адреса мобильных пунктов вакцинации в будние дни (график работы – с 13:00 до 20:00):



• 6 июля: Наугорское шоссе, 76 (в районе ТЦ «Европа»); ул. Московская, 67 (в районе ТЦ «Европа»);

• 7 июля: ул. Московская, 67 (в районе ТЦ «Европа»); Московское шоссе, 56 (в районе ТЦ «Лента»);

• 8 июля: ул. Металлургов, 17к1 (в районе ТЦ «Европа»); пер. Южный, 24 (в районе магазина «Пятёрочка»);

• 9 июля: ул. Металлургов, 17к1 (в районе ТЦ «Европа»); Карачевское шоссе, 74 (в районе ТЦ «Линия»).



Адреса мобильных пунктов вакцинации в выходные (график работы – с 9:00 до 16:00):



• 10 июля: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»); ул. Михалицына, 5 (в районе ТЦ «Линия»);

• 11 июля: ул. Привокзальная, 8 (ДК Железнодорожников); ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).





Артём Ежаков



