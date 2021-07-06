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15:48, 6 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В этом году на Орловщине завели 83 дела о коррупционных преступлениях. Они касаются хищения и нецелевого использования бюджетных средств.
- В Орле проходят рейды на предмет проверки соблюдения эпидправил.
- Перед стартом Детских олимпийских игр в Орле зажгли символ спортивных побед.
- Летописец рода Лесковых. Сотрудники дома-музея Лескова вспоминали не только писателя, но и его сына.
- Вакцины - достаточно. В Орле сегодня работают сразу два мобильных ФАПА, прививки делают в поликлиниках и ЦРБ.
- Змиёвку ждёт культурное преображение. Облик посёлка изменится благодаря нацпроектам.
- В регионе провели турнир, посвящённый памяти Ефима Вельковского.
Вести-Орёл