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16:39, 6 июля 2021 года

В Орле нашли вариант финансирования строительства студенческого многопрофильного кампуса

В реализации масштабного проекта может помочь программа господдержки вузов «Приоритет – 2030».


Студенческий многопрофильный кампус, создание которого обсуждается уже несколько лет, может быть объединен с программой господдержки вузов «Приоритет – 2030». В ней будут участвовать 100 отраслевых и региональных высших учебных заведений, которые пройдут конкурсный отбор.

Победители ежегодно будут получать грант на 100 миллионов рублей, на развитие исследований, образования, разработок, инноваций, технологий и территорий. На Совете ректоров орловских вузов, было принято решение, что высшие учебные заведения региона заявятся на этот конкурс одним участником. При поддержке правительства области, программа может быть реализована в симбиозе с проектом создания многопрофильного кампуса.

Проект многопрофильного кампуса предполагает строительство общежитий общей площадью в 161 480 кв. м., рассчитанных на 8 074 человека, а также 150 000 кв. м сопутствующей инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха учащихся.

Цена реализации программы – 18 миллиардов рублей. Проект уже прошёл защиту на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"





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Артём Ежаков
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