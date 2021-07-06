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16:39, 6 июля 2021 года В Орле нашли вариант финансирования строительства студенческого многопрофильного кампуса В реализации масштабного проекта может помочь программа господдержки вузов «Приоритет – 2030».





Студенческий многопрофильный кампус, создание которого обсуждается уже несколько лет, может быть объединен с программой господдержки вузов «Приоритет – 2030». В ней будут участвовать 100 отраслевых и региональных высших учебных заведений, которые пройдут конкурсный отбор.



Победители ежегодно будут получать грант на 100 миллионов рублей, на развитие исследований, образования, разработок, инноваций, технологий и территорий. На Совете ректоров орловских вузов, было принято решение, что высшие учебные заведения региона заявятся на этот конкурс одним участником. При поддержке правительства области, программа может быть реализована в симбиозе с проектом создания многопрофильного кампуса.



Проект многопрофильного кампуса предполагает строительство общежитий общей площадью в 161 480 кв. м., рассчитанных на 8 074 человека, а также 150 000 кв. м сопутствующей инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха учащихся.



Цена реализации программы – 18 миллиардов рублей. Проект уже прошёл защиту на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.



Фото со страницы Андрея Клычкова "Вконтакте"











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Артём Ежаков



