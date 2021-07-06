В Орле состоялся Всероссийский турнир по дзюдо памяти Ефима Вельковского

Бывший мэр Орла, экс-вице-губернатор области долгое время руководил региональной федерацией дзюдо, большое внимание уделял региональному отделению «Юность России». Его уже нет с нами, но спорт, который он так поддерживал, развивается.

Для участия во Всероссийском турнире по дзюдо делегатов в Орёл отправили 33 региона России – всего порядка 350 участников. Среди наставников нашлись и легенды дзюдо. Александр Михайлин – серебряный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне, единственный в истории трёхкратный чемпион мира. У профессионала есть своё видение воспитания чемпионов.

Александр Михайлин, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года: «Всё очень просто – желание. Будет желание, они горы свернут. Здесь уже функция родителей – пробудить желание в детях заниматься спортом».

Дзюдо – вид спорта с богатой историей. Но даже сейчас он видоизменяется: корректируются правила, изменяется регламент соревнований - всё для того, чтобы спортивная картинка была ярче.

Юноши и девушки, ставшие обладателями медалей в Орле, получат право выступить на международном уровне. Победители в сентябре поедут в Белград на Чемпионат мира среди школьников, обладатели серебра вернутся в Орёл в октябре на Первенство Европы.