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18:00, 6 июля 2021 года

Крымова рассказала, что лучше всего удаётся орловским выпускникам на ЕГЭ

Глава областного департамента образования провела сегодня традиционный брифинг для СМИ.


Результаты орловских выпускников на ЕГЭ-2021 улучшились, – заявила сегодня на брифинге глава департамента образования Татьяна Крымова. С 2018 года дети всё лучше и лучше справляются с русским языком, профильной математикой, физикой, информатикой, историей и географией. Соответственно, увеличилось число высокобалльников и прошедших минимальный порог выпускников. 
 
Чуть хуже, чем в прошлом году, ребята справились с ЕГЭ по обществознанию и литературе, но Крымова связала это с «фантастическим успехами» выпускников по этим предметам в 2020-м.



Артём Ежаков
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