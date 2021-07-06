Крымова рассказала, что лучше всего удаётся орловским выпускникам на ЕГЭ

Глава областного департамента образования провела сегодня традиционный брифинг для СМИ.

Результаты орловских выпускников на ЕГЭ-2021 улучшились, – заявила сегодня на брифинге глава департамента образования Татьяна Крымова. С 2018 года дети всё лучше и лучше справляются с русским языком, профильной математикой, физикой, информатикой, историей и географией. Соответственно, увеличилось число высокобалльников и прошедших минимальный порог выпускников.



Чуть хуже, чем в прошлом году, ребята справились с ЕГЭ по обществознанию и литературе, но Крымова связала это с «фантастическим успехами» выпускников по этим предметам в 2020-м.