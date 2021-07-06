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18:10, 6 июля 2021 года Коллектив ГТРК «Орёл» включился в прививочную кампанию Чтобы внести свой вклад в коллективный иммунитет, сотрудники нашей телерадиокомпании вакцинируются против коронавирусной инфекции. О том, как проходила вакцинация, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.











Всеволод Трифонов



