В орловских колледжах и техникумах организовано больше 3 тысяч бюджетных мест

Приёмная кампания началась 18 июня и закончится 25 ноября.

Основной период приёма заявлений на очное обучение продлится до 15 августа, а до 25 ноября поступающие будут бороться за оставшиеся места.



Отдельно Крымова подчеркнула, что средний балл аттестатов девятиклассников, поступающих в учреждения СПО, растёт. Им всё более интересны педагогические, медицинские и прочие востребованные в стране профессии.