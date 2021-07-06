В орловских колледжах и техникумах организовано больше 3 тысяч бюджетных мест

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18:15, 6 июля 2021 года
В орловских колледжах и техникумах организовано больше 3 тысяч бюджетных местПриёмная кампания началась 18 июня и закончится 25 ноября.
В 18-и организациях среднего профессионального образования Орловской области в этом году организовано 3 073 бюджетных места, – заявила сегодня в беседе со СМИ глава профильного департамента Татьяна Крымова. От выпускников уже поступило 2 870 заявок.
Основной период приёма заявлений на очное обучение продлится до 15 августа, а до 25 ноября поступающие будут бороться за оставшиеся места.
Отдельно Крымова подчеркнула, что средний балл аттестатов девятиклассников, поступающих в учреждения СПО, растёт. Им всё более интересны педагогические, медицинские и прочие востребованные в стране профессии.
Артём Ежаков