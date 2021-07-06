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18:30, 6 июля 2021 года

В двух районах Орловщины уже подготовились новому учебному году

Отличились Сосковский и Корсаковские районы.


В Сосковском и Корсаковском районах Орловской области все муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации готовы к новому учебному году, – заявила глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Все остальные образовательные организации должны пройти проверки к 20 августа.
 
В инспекции обязательно принимают участие ведомственные структуры: УМВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии. В главу угла всегда ставится детская безопасность. 

Параллельно продолжается реализация нацпроектов. По программе «Успех каждого ребёнка» в 14 учебных заведениях Орловщины ремонтируются спортзалы и закупается физкультурный инвентарь, в 47 организациях создаются «Точки роста», а в 64 – создается цифровая образовательная среда. Два последних проекта планируется завершить к началу учебного года. К этой же дате хотят подготовить технопарк «Кванториум» на базе орловской гимназии №19.
 
Также с 1 сентября юные орловцы смогут выбрать себе кружок или секцию.



Артём Ежаков
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