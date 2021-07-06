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19:04, 6 июля 2021 года

В Орловской области вынесли приговор ревнивцу, едва не убившему жену и её близкого друга

Мужчина получил восемь с половиной лет колонии строгого режима.


В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Болховского района, обвиняемого в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, покушении на убийство, неправомерном завладении автомобилем и краже. Суд отправил ревнивца в колонию строгого режима на восемь с половиной лет, – сообщает сайт областного СУ СК.
 
По данным следствия, нетрезвый обвиняемый в мае прошлого года поссорился с женой, угрожая убить её, а затем несколько раз ударил женщину ножом и обухом топора по голове, нанеся средней вред здоровью потерпевшей. К счастью, её удалось спасти. 
 
В июне того же года он ехал в машине со знакомым своей супруги, имевшим с ней в прошлом близкие отношения, и попытался убить мужчину, накинув ему на шею ремень безопасности и порезав её канцелярским ножом. Часть лезвия потерпевший сломал и покинул автомобиль. Фигурант пересел на водительское сиденье и умышленно наехал на свою жертву, а затем вышел добивать его, успев нанести множественные ранения пресловутым ножом, но был прерван мимо проезжающим нарядом «скорой помощи». Убежав, обвиняемый успел забрать мобильный телефон пострадавшего. Мужчину отвезли в больницу, и он смог выжить.



Артём Ежаков
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