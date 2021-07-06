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19:15, 6 июля 2021 года В Орле больше не ходят трамваи Движение прекратилось из-за долгов ТТП перед энергопоставщиками.





В Орле прекращено движение трамваев. По информации мэрии, причиной стало отключение электроэнергии из-за долгов ТТП. Как нам стало известно, вечером в администрации Орла прошло совещание, где искали решение этой проблемы. О ситуации уже доложили губернатору. Прокуратура, в свою очередь, уже начала проверку. По её итогам дадут правовую оценку действиям и/или бездействию властных должностных лиц, отвечающих за организацию пассажироперевозок и ответственных в электросетевых организациях. Напомним, что 3 ноября орловский трамвай должен отметить 123-летие с момента своего появления в областной столице. Наряду с трамваями Нижнего Новгорода и Курска, он входит в тройку старейших систем электротранспорта России.





Юлия Сабельникова



