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21:20, 6 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Коллектив ГТРК «Орёл» включился в прививочную кампанию.



- В Орле больше не ходят трамваи. Движение прекратилось из-за долгов ТТП перед энергопоставщиками.



- В Орле нашли вариант финансирования строительства студенческого многопрофильного кампуса. В реализации проекта поможет программа господдержки вузов «Приоритет – 2030».



- В Орловском онкодиспансере продолжается освоение нового оборудования. Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» - снижение смертности от новообразований.



- Сегодня в Орле в 20-й раз зажгли факел Олимпиады. Эта традиция, предшествующая старту олимпийских игр в детском санатории «Орловчанка».

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