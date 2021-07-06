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21:20, 6 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Коллектив ГТРК «Орёл» включился в прививочную кампанию.
- В Орле больше не ходят трамваи. Движение прекратилось из-за долгов ТТП перед энергопоставщиками.
- В Орле нашли вариант финансирования строительства студенческого многопрофильного кампуса. В реализации проекта поможет программа господдержки вузов «Приоритет – 2030».
- В Орловском онкодиспансере продолжается освоение нового оборудования. Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» - снижение смертности от новообразований.
- Сегодня в Орле в 20-й раз зажгли факел Олимпиады. Эта традиция, предшествующая старту олимпийских игр в детском санатории «Орловчанка».
Вести-Орёл