«Бирюзовое кольцо России» отметили на международном уровне

Орловская область продолжает развивать свой туристский бренд.

Туристский бренд Орловской области «Бирюзовое кольцо России» отмечен специальным дипломом Международного маркетингового конкурса «PROбренд» – 2021 в номинации «Брендированная полиграфия». Специалистам понравился путеводитель по достопримечательностям «Кольца». Его туристский маршрут также наградили за высокий потенциал для автопутешественников, который был поощрён специальными призами компании «Автодор».



Напомним, что «Бирюзовое кольцо России» уникальные памятники истории и культуры России в городах: Орёл, Мценск, Ливны, Новосиль, Болхов, Дмитровск и Малоархангельск.