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7:35, 7 июля 2021 года

В Шаховской колонии заключённые вырастят 3,7 тонн огурцов

Овощи используют на кухне исправительного учреждения.


В КП-3 в посёлке Шахово силами заключённых продолжается садово-огородная работа. Так, в этом году здесь планируют вырастить 3,7 тонн разносортовых огурцов для нужд кухни исправительного учреждения. Уже собрано 575 кг этого овоща, – сообщает пресс-служба областного УФСИН.
 
Выращенные своими руками овощи не только разнообразят рацион осужденных, но и поспособствуют развитию растениеводства в исправительных учреждениях, а также созданию дополнительных рабочих мест для осуждённых.
 
Фото пресс-службы областного УФСИН



Артём Ежаков
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