В Шаховской колонии заключённые вырастят 3,7 тонн огурцов

Овощи используют на кухне исправительного учреждения.

В КП-3 в посёлке Шахово силами заключённых продолжается садово-огородная работа. Так, в этом году здесь планируют вырастить 3,7 тонн разносортовых огурцов для нужд кухни исправительного учреждения. Уже собрано 575 кг этого овоща, – сообщает пресс-служба областного УФСИН.



Выращенные своими руками овощи не только разнообразят рацион осужденных, но и поспособствуют развитию растениеводства в исправительных учреждениях, а также созданию дополнительных рабочих мест для осуждённых.



Фото пресс-службы областного УФСИН