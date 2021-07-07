В Орле отремонтируют улицу Ломоносова

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8:37, 7 июля 2021 года
В Орле отремонтируют улицу ЛомоносоваРаботы начнут в следующем году и закончат к 30 июня 2022 года.
В Орле объявили конкурс на поиск подрядчика по ремонту дороги по ул. Ломоносова, – следует из тендера
, размещённого на Госзакупках. Работы оценены приблизительно в 32,3 млн рублей. Финансирование возьмёт на себя бюджет областной столицы.
По контракту, работы должны начнутся с момента подписания контракта и должны быть завершены к 30 июня 2022-го. Сам объект запланирован к ремонту в рамках нацпроекта «БКАД» следующем году. Соглашением предусмотрена семилетняя гарантия. Окончательно заявки соискателей будут рассматривать в начале августа.
Среди нововведений
– дополнительные полосы в районе примыкания к ул. Лескова и к ул. Октябрьской, а в около дома №7 по ул. Ломоносова будет изменён радиус поворота в сторону уширения проезжей части. Здесь же запроектирован «островок безопасности». Вблизи инфекционного стационара планируется расширить парковку — по ориентировочным расчётам, на 10 мест, а парковку в районе дома №1 по ул. Ломоносова отремонтируют.
Артём Ежаков