В сентябре ГИА по русскому языку и математике пересдадут 325 орловских выпускников

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9:14, 7 июля 2021 года
В сентябре ГИА по русскому языку и математике пересдадут 325 орловских выпускниковОни смогут перейти в 10 класс или пойти учиться в организации СПО, если справятся с экзаменом.
В сентябре ГИА по русскому языку будут пересдавать 2 девятиклассника, а 323 человека снова попытаются пересдать математику. Они не смогли справиться с этими обязательными предметами в основной и резервный сроки.
Те из ребят, кто справится с экзаменом, смогут быть зачислены в 10 класс или поступить в учебные организации среднего профессионального образования – они продолжат принимать студентов на свободные места до 25 ноября.
Артём Ежаков