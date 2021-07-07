В сентябре ГИА по русскому языку и математике пересдадут 325 орловских выпускников

Они смогут перейти в 10 класс или пойти учиться в организации СПО, если справятся с экзаменом.

В сентябре ГИА по русскому языку будут пересдавать 2 девятиклассника, а 323 человека снова попытаются пересдать математику. Они не смогли справиться с этими обязательными предметами в основной и резервный сроки.



Те из ребят, кто справится с экзаменом, смогут быть зачислены в 10 класс или поступить в учебные организации среднего профессионального образования – они продолжат принимать студентов на свободные места до 25 ноября.