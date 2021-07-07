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9:28, 7 июля 2021 года В Орле восстановлено трамвайное движение Вчера днём оно было прекращено из-за долгов ТТП перед энергопоставщиками.





В Орле со вчерашнего вечера возобновлено трамвайное движение, прерванное накануне днём из-за задолженности «Трамвайно-троллейбусного предприятия» перед поставщиками. Об этом сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин.

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Проблема с электротранспортом решена – трамваи вернулись на линию! Благодарен руководству ООО "Орловской энергосбыт" за понимание в решении проблем МУП "ТТП"».





Артём Ежаков



