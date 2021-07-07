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9:53, 7 июля 2021 года Малоархангельская ЦРБ получит электронный маммограф Он заработает на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта.





Малоархангельская центральная районная больница получит электронный маммограф для нужд передвижного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Профессиональный врач-рентгенолог в штате ЦРБ уже есть.



Решение снабдить маммографом выездную бригаду принято из-за того, что треть подлежащих наблюдению женщин проживает в удаленных от Малоархангельска сёлах. Конкретных сроков поставки аппарата Пилипенко не назвала, но заявила, что он заработает «в скором времени». Пока что многим местным жительницам приходилось ездить на обследование молочных желёз в Орёл.





Артём Ежаков



