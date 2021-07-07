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10:13, 7 июля 2021 года В Орле отремонтируют музей изобразительных искусств На работы выделят 9 миллионов рублей из областного бюджета.





До конца текущего года в Орле за 9 миллионов рублей отремонтируют фасады здания музея изобразительных искусств, а также заменят в нём оконные блоки и ограждение вокруг территории. Распоряжение о финансировании работ из регионального бюджета подписал губернатор Клычков.



Само здание является объектом культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации «Здание Дома политпросвещения обкома КПСС». Его обновят в рамках местной госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».



Фото пресс-службы областного правительства









Артём Ежаков



