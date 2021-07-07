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10:45, 7 июля 2021 года Владимир Масалов утверждён в должности ректора ОГАУ Он исполнял обязанности главы аграрного университета с ноября 2020 года, придя на смену Татьяне Гуляевой.





Владимир Масалов, с ноября прошлого года исполняющий обязанности главы Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина, официально вступил в должность ректора. Приказ о назначении, датированный 6-м июля 2021 года, подписан заместителем министра Минсельхоза Ольгой Гатаговой.



Для Владимира Масалова ОГАУ – альма-матер. С 1996 года он был преподавателем, а затем деканом факультета биотехнологий и ветеринарной медицины. После этого Масалов в течение нескольких лет возглавлял институт естественных наук и биотехнологии ОГУ им. Тургенева.





Артём Ежаков



