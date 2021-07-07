среда 7.07.2021 11:14:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:45, 7 июля 2021 года

Владимир Масалов утверждён в должности ректора ОГАУ

Он исполнял обязанности главы аграрного университета с ноября 2020 года, придя на смену Татьяне Гуляевой.


Владимир Масалов, с ноября прошлого года исполняющий обязанности главы Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина, официально вступил в должность ректора. Приказ о назначении, датированный 6-м июля 2021 года, подписан заместителем министра Минсельхоза Ольгой Гатаговой.

Для Владимира Масалова ОГАУ – альма-матер. С 1996 года он был преподавателем, а затем деканом факультета биотехнологий и ветеринарной медицины. После этого Масалов в течение нескольких лет возглавлял институт естественных наук и биотехнологии ОГУ им. Тургенева.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.