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11:16, 7 июля 2021 года В Орле серийного насильника приговорили к 14 годам тюрьмы Первый эпизод он совершил ещё в 2005 году.





В Орле к 14 годам строгого режима приговорён 54-летний орловец, совершивший как минимум четыре эпизода изнасилования.



Следствие выяснило, что один из эпизодов случился ещё в 2005 году в Заводском районе областной столицы. Тогда осуждённый изнасиловал местную жительницу и совершил над ней иные насильственные действия сексуального характера.



На долгое время мужчина прекратил преступления подобного рода, но переквалифицировался на кражи и разбойные нападения – за это в 2018 году ему назначили ограничение свободы, однако он злостно уклонился от наказания.

К сексуальному насилию осуждённый вернулся весной прошлого года – в мае, июле и августе он надругался над несколькими женщинами, параллельно ограбив некоторых из них. В промежутке между этими преступлениями, мужчина обокрал два дачных участка в Заводском районе на сумму свыше 10 тысяч рублей.



Своих жертв мужчина поджидал в районе улицы Машиностроительной, а также вблизи СНХ «Дормашевец». Сообщалось, что как минимум двум своим жертвам он угрожал убийством с помощью ножа.



В рамках расследования уголовного дела следователи провели большой объём работы: допрошено свыше 30 свидетелей, проведены проверки показаний на месте с обвиняемым, свидетелями, потерпевшими. Помимо этого, проведены судебные экспертизы, в том числе: судебно-медицинские, медико-криминалистические, судебно-биологические, психолого-психиатрическая. В результате, собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу доказательственной базы.



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Сегодня стало известно еще о двух жертвах орловца, которого обвиняют в изнасилованиях





Артём Ежаков



