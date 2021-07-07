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11:30, 7 июля 2021 года 98 орловцев заболели COVID-19, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 98 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 081).



На лечении – 1 258 человек. Накануне выписаны 88 орловцев (всего – 36 060). От последствий болезни скончались 763 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 962 (всего – 5 682 634), число выздоровевших – 20 067 (всего – 5 121 919). Общее число летальных исходов – 140 041 (+725 случаев за сутки). На лечении – 420 674 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



