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12:01, 7 июля 2021 года На Орловщине кэшбэк повысил спрос на детский отдых Более двух тысяч орловцев, которые отправили своих детей в летний лагерь, получили 50-процентный кэшбэк. Туристической программой можно будет воспользоваться до 15 сентября. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.





Отправить в детский лагерь не только старшего, но и младшего. В этом году эту идею семья Харыбиных реализовала. Дети ещё собирают чемоданы, а кэшбэк в сумме 50% от стоимости путевки уже на карте. Но путь от оплаты до получения возврата недолгий лишь при выполнении всех условий.



Юлия Харыбина, жительница г.Орла: «Зарегистрировали в программе лояльности свою карту «Мир», и с нее же оплатили, тоже онлайн на сайте детского санатория «Орловчанка». Кэшбэк вернулся быстро, как и написано от 5-7 дней, но где-то в районе 6 дней».

Программой детского туристического кэшбэка могут воспользоваться все родители, независимо от количества детей и купленных путёвок. Подбирая отдых, стоит учесть, что палаточные, городские и дневные лагеря не входят в «акционный» список. В нём - государственные и частные учреждения с круглосуточным пребыванием ребенка.



География отдыха - вся страна, но выбрать детский лагерь лишь полдела. Надо сначала проверить точно оздоровительное учреждение принимает участие в программе. Для этого достаточно зайти на официальный сайт лагеря.



Список всех лагерей-партнеров есть и на сайте мирпутешествий.рф. Оплатить тур можно до 15 сентября. Максимальный размер кэшбэка 20 тысяч рублей. Стоимость отдыха ограничена лишь семейным кошельком, в Орловской области эта сумма в пределах 30 тысяч за смену. Вернут свои 50% и родители, которые заранее, до начала реализации программы, спланировали отдых детей.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Родители начнут получать эту выплату по завершению смены, с 15 июня. На портале Госуслуг появилась специальная вкладка, и при вхождении в свой личный кабинет родители могут отправить заявление на компенсацию за путевку в летнем оздоровительном учреждение».

На Орловщине кэшбэк повлиял на спрос. Количество заездов увеличилось в среднем на 50. Возврат финансируется федеральным бюджетом. Но помните: при оплате наличными вам никто ничего не вернет. Сработает только онлайн-оплата и только по карте «Мир».



Юлия Харыбина, жительница г. Орла: «За полную стоимость естественно мы не смогли бы купить путевки, а это очень хорошая поддержка именно государственная, которая позволит многим родителям отправить своих детей на отдых, потому что возвращается половина стоимости, и эту сумму можно потратить на семейные нужды».

Юлия Харыбина отметила, что в их семье сэкономленное пойдёт на подготовку к школе.





Анна Вайсергисер



