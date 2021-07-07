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12:15, 7 июля 2021 года В Мценском районе остановил работу мусоросортировочный завод «Русресурс» «Зелёная роща» уверяет, что ситуация под контролем.





Мценский мусоросортировочный комплекс «Русресурс» остановил работу, не предупредив регоператора по обращению с ТКО. «Зелёная роща» контролирует ситуацию, – заявляет пресс-служба управляющей компании.



Сбои и остановки на заводе в минувшем месяце случались достаточно часто, а в понедельник работа встала окончательно. Подчёркивается, что «Зелёная роща» не нарушала своих обязательств перед «Русресурсом».



Среди пострадавших – жители 7 районов области. Отходы из Мценского, Болховского, Верховского, Залегощенского, Новосильского, Корсаковского и Новодеревеньковского районов временно направят на мусоросортировочный комплекс «ЭкоСити» в Орле. Восстановление графика вывоза ТКО ожидается в кратчайшее время.



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Артём Ежаков



