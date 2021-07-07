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12:50, 7 июля 2021 года В Орловской области в ДТП пострадали двое дошкольников К счастью, травмы ребят оказались несерьёзными.





6 июля в Орловской области произошли две аварии с участием несовершеннолетних детей, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Травмы обоих ребят оказались несерьёзными.



В 14:13 на 85-м километре трассы Орёл-Ефремов «двенадцатая» «Лада» выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с «Дэу Матиз», за рулём которого сидела 37-летняя женщина. Автолюбительницу госпитализировали. В отечественной легковушке пострадала 6-летняя пассажирка. Медики её отпустили.



В 19:00 в районе дома №44 по ул. Панчука в Орле 58-летний мужчина на «Ладе Гранте» сбил 5-летнего мальчика, перебегавшего дорогу. Травмы не потребовали госпитализации, ребёнок был отпущен домой.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



