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13:15, 7 июля 2021 года Орловский региональный фонд социальной поддержки населения выиграл грант для реализации программы «Хоспис на дому» Почти полмиллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, потрачены на организацию бесплатного проката технических средств реабилитации и поддержки качества жизни паллиативных пациентов. Подробности узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Болезнь и старость пока отменить невозможно, поэтому у хоспис-центра всегда есть работа. Сегодня на патронаже выездной паллиативной службы 90 человек, и 30 из них особенно нуждаются в участии. На связи постоянно - администратор.



Наталья Власова, администратор паллиативной службы: «Родственники нам звонят каждый день, просят о помощи, мы выезжаем, помогаем».

Специалисты хоспис-центра работают в тесной связке с терапевтами поликлиник. Одни оказывают врачебную помощь, другие - помощь по уходу за лежачими пациентами, бесплатно. Кроме того, несколько лет назад хоспис-центр организовал бесплатный прокат технических средств, которые так необходимы беспомощным лежачим больным. Сейчас все ходунки, кресла и другие специализированные приспособления уже используются пациентами, поэтому на средства гранта решили купить ещё.



Александр Лебедев, генеральный директор регионального фонда социальной поддержки населения. «Мы выиграли областной грант, и на средства этого гранта мы приобрели средства реабилитации для наших пациентов. Это кровати многофункциональные, это коляски, это противопролежневые матрасы, ходунки и много чего, что помогает нашим специалистам».

Медсестра паллиативной помощи Ирина Солдатова особенно рада новеньким многофункциональным кроватям. Они легко двигаются и фиксируются, есть приспособления для капельниц, противопролежневые матрасы, которые необходимы лежачим больным.



Ирина Солдатова, медицинская сестра паллиативной службы: «Можно поднять головной конец, ножной конец, это способствует улучшению кровообращения и дыхания».

Кроме приобретения необходимого оборудования, хоспис-центр издал памятки с ценными советами для родственников больных и необходимыми телефонами.



Девиз хоспис-центра: «Вместе мы можем помочь» - ведь не секрет, что если за человеком ухаживают и любящие родственники и квалифицированные специалисты, значит ему станет вдвойне легче.





Елена Литинская



