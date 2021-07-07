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13:25, 7 июля 2021 года

В посёлке под Орлом поощряют хозяев самого красивого домовладения

В конкурсе на лучшую придомовую территорию соревнуются жители Нарышкино.


Благоустройство территории частного дома - процесс сложный, творческий и трудоёмкий. Жители посёлка Нарышкино Урицкого района каждый год пытаются делать свои участки лучше, а администрация посёлка это поощряет.

Юрий Сухоруков, глава городского поселения Нарышкино Орловской области: «В течение года мы снимаем придомовую территорию, и каждый год порядка 20 семей поощряем. Люди и так занимаются хорошо, а когда мы их поощряем денежной премией, люди благодарны и более ответственно относятся».

Одним из самых красивых и ухоженных в посёлке считается дом Валентины Севриной. Она живет в Урицком районе с 12 лет, и на её глазах произошло становление поселка. Отмечает, что за годы жители проделали неимоверную работу для благоустройства. И сама она свой дом постепенно превращает в сказочное место - за два года вместе со своей семьей она воплощает идеи, о которых всегда мечтала.

Валентина Севрина, жительница посёлка Нарышкино Орловской области: «У меня просто желание делать красоту. Я не люблю огороды. У меня есть небольшой, одна сотка, а так – я люблю красоту, цветы, мне это нравится».

Вячеслав Трошкин своё подворье собирал по крупицам, каждый прутик в заборе вставлял сам лично. Как спортсмену в прошлом ему нужна обязательная зарядка, поэтому построил спортивный уголок.

Местные жители отмечают, что не только ради конкурса ухаживают за территориями. В переулках за последнее время заасфальтировали дороги, и людям хочется, чтобы их придомовые участки соответствовали.

Сегодня, как признаются наши герои, борьба за победу только начинается, и впереди еще много работы. К августу начнутся первые оценки.


Всеволод Трифонов
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