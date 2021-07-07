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13:40, 7 июля 2021 года

Данию поразила подлодка «Орёл»

Атомная подводная лодка, названная в честь города первого салюта, прошла через пролив Большой Бельт.


Датское телевидение распространило кадры атомной подводной лодки Северного флота «Орёл», снятые монтажником Мадсом Кристенсеном, – передает «Российская Газета». На сайте морского трафика датчанин не нашёл следов субмарины, что его поразило.

«Я давно работаю на Большом Бельте и встречал разные суда: большие контейнеровозы и прочее. Видел и подводные лодки. Но таких огромных – никогда».

Отмечается, что АПЛ следовала всем международным инструкциям.

«Становится традицией, что в начале июля корабли ВМФ России проходят датскими территориальными водами, чтобы попасть на военно-морской парад. Пока они остаются в рамках Международной морской конвенции, они имеют право здесь находиться», – заявил глава датского морского командования Пер Ринг Хенриксен.

Подлодка следует в Кронштадт, чтобы 25 июля вместе с АПЛ «Князь Владимир» и «Вепрь»  поучаствовать в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Субмарина «Орёл» проекта 949А «Антей» относится к категории ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми). Лодки этого типа называют «убийцам авианосцев», борьба с которыми является их основной задачей. На «Орле» традиционно служат жители города, а администрация областной столицы оказывает морякам поддержку.

ВИДЕО TV2.dk




Артём Ежаков
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