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15:20, 7 июля 2021 года В Орле к 2024 году заменят больше тысячи лифтов Ежегодно планируется делать более 300 подъемных кабин.





В Орле до 2024 года собираются заменить 1 018 лифтов в многоквартирных домах, – сообщает сайт горсовета. Планируется, что каждый год будут делать свыше 300 штук.



Что касается другой немаловажной темы – крыш, то в этом году по краткосрочному плану должны отремонтировать 40 объектов, а в 2022-м обновление затронет не менее 80 домов.





Артём Ежаков



