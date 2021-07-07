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Главная » Новости

15:20, 7 июля 2021 года

В Орле к 2024 году заменят больше тысячи лифтов

Ежегодно планируется делать более 300 подъемных кабин.


В Орле до 2024 года собираются заменить 1 018 лифтов в многоквартирных домах, – сообщает сайт горсовета. Планируется, что каждый год будут делать свыше 300 штук.

Что касается другой немаловажной темы – крыш, то в этом году по краткосрочному плану должны отремонтировать 40 объектов, а в 2022-м обновление затронет не менее 80 домов.


Артём Ежаков
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