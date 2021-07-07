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15:38, 7 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сотрудники ГТРК «Орёл» внесли свой вклад в коллективный щит против коронавируса.



- На Орловщине кэшбэк повысил спрос на детский отдых.



- Орловский региональный фонд соцподдержки населения выиграл грант для реализации программы «Хоспис на дому».



- Четверо орловских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по информатике.



- В посёлке под Орлом поощряют хозяев самого красивого домовладения. В конкурсе на лучшую придомовую территорию соревнуются жители Нарышкино.



- В Орле пройдет юбилейная студенческая регата.



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