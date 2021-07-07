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16:08, 7 июля 2021 года

В Орле состоялся Кубок области по лёгкой атлетике

Региональный турнир завершил спортивный сезон «королевы спорта». Правда, не для всех. Членам сборной России придётся ещё поработать на тренировках – впереди национальные соревнования. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Анастасии Дороховой.


Программа Кубка Орловской области по лёгкой атлетике включила разноплановые дисциплины. Спортсмены соревновались в метании, прыжках в длину и беге на различные дистанции. Кстати, увидеть в Орле полёты спортивного копья можно было впервые за долгое время.

Поздравить спортсменов с окончанием сезона пришла легенда орловской лёгкой атлетики – Валентина Тихомирова. В эти дни она отметила свой 80-летний юбилей, но по-прежнему пристально следит за развитием любимого вида спорта.

Валентина Тихомирова, Заслуженный мастер спорта СССР, участница Олимпийский игр 1968, 1972 гг.: «Я как тренер иногда консультации даю, помогаю. Стараюсь встречаться. Сейчас наши спортсмены выступали на России, некоторые из них попали в финальные соревнования. Это уже достижение. Но плохо, что у нас дорожка приходит в негодность на стадионе орловском».

Для большинства спортсменов Кубок области стал окончанием спортивного сезона. Но не для всех. Легкоатлеты-сборники подводят итоги своих стартов, готовятся к будущим соревнованиям. Есть спортсмены, у кого главный старт сезона впереди.

Александра Садовникова, участница Кубка Орловской области по лёгкой атлетике: «Мой сезон ещё не закончен, я готовлюсь к 23 июля, к Первенству России. Буду выполнять многоборье. Рассчитываю на личные рекорды в первую очередь. Сначала нужно победить себя, а потом думать уже о соперниках».

Активный легкоатлетический сезон возобновится осенью. Ждём от спортсменов новых достижений.


Анастасия Дорохова
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