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16:37, 7 июля 2021 года Мэра Орла попросили отчитаться о текущем ремонте Красного моста Председатель городского совета Василий Новиков направил Юрию Парахину перечень из 12 вопросов, на которые он рассчитывает получить ответы.





Председатель городского совета Василий Новиков отправил мэру Орла Юрию Парахину перечень вопросов, касающихся ремонта Красного моста. Список представлен ниже:



• Срок возобновления основных работ на Красном мосту;

• Сроки отставания от графика выполнения работ на текущую дату, в том числе: по основному мосту; по коммуникационному мосту; по пешеходному мосту.

• О ходе работ по коммуникационному и пешеходному мостам, в том числе срок сдачи работ;

• О ведении претензионной работы в отношении проектной и подрядной организации. Суммы выставленных пеней, штрафов и неустоек, способ поступления этих сумм в муниципальный бюджет;

• Какие мероприятия по контролю за ходом выполнения работ осуществляют администрация города Орла и заказчик работ (МКУ «УКС г. Орла»), в том числе за качеством выполнения работ, соответствия заданным техническим характеристикам используемого материала;

• Риски по удорожанию проекта;

• Предписания органов прокуратуры;

• Рассматривается ли вопрос о расторжении контракта с действующим заказчиком;

• Сумма банковской гарантии по обеспечению исполнения контракта;

• Сумма денежных средств, перечисленных подрядчику на текущую дату;

• Стоимость работ, принятых МКУ «УКС г. Орла» на текущую дату;

• Объем выполненных работ (%), в том числе: по основному мосту; по коммуникационному мосту; по пешеходному мосту.



Об ответах мэра Парахина Василий Новиков пообещал проинформировать общественность.





Артём Ежаков



