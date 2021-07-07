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17:08, 7 июля 2021 года

Орловские полицейские задержали продавца несуществующей иномарки

Мужчине вменяют ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).


В Орле установили личность подозреваемого в интернет-мошенничестве с продажей автомобиля. 44-летнего новгородца задержали на малой родине и этапировали на Орловщину, – сообщает сайт областного УМВД.

Преступление произошло в начале года. 37-летняя орловчанка наткнулась в сети на привлекательное по цене объявление о продаже иномарки и связалась с продавцом. По указанию торговца, женщина перевела 210 тыс. рублей задатка, а затем мужчина пропал.

Кроме подозреваемого, полицейские установили счёт, куда ушёл платёж, но деньги фигурант успел потратить на себя.

Мужчина взят под стражу. Ему вменяют ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), что чревато пятью годами тюрьмы.


Артём Ежаков
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