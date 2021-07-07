Жительница Орловской области предстанет перед судом за ложные доносы

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18:27, 7 июля 2021 года
Жительница Орловской области предстанет перед судом за ложные доносыЗавершено следствие в отношении жительницы Болхова.
Следствием установлено, что в марте 2021 года 29-летняя жительница города Болхова сообщила полиции о том, её знакомый похитил у нее 10 000 рублей и совершил над ней насилие сексуального характера.
В ходе следственной проверки установлено, что заявленных обвиняемой преступлений в действительности не было. И было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. А вот сама заявительница попала под уголовное дело за заведомо ложный донос. Женщина полностью признала свою вину в совершенных преступлениях.
Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает
сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро