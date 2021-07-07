Жительница Орловской области предстанет перед судом за ложные доносы

Завершено следствие в отношении жительницы Болхова.

Следствием установлено, что в марте 2021 года 29-летняя жительница города Болхова сообщила полиции о том, её знакомый похитил у нее 10 000 рублей и совершил над ней насилие сексуального характера.



В ходе следственной проверки установлено, что заявленных обвиняемой преступлений в действительности не было. И было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. А вот сама заявительница попала под уголовное дело за заведомо ложный донос. Женщина полностью признала свою вину в совершенных преступлениях.

