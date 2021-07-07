Переезд ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади Жукова в Орле отложат

Мэрия пересмотрит принятое ранее решение переместить здешнюю торговлю на территорию «Орловской Нивы».



В Орле власти приняли решение временно отложить переезд ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади Жукова на территорию Крытого рынка «Орловская Нива». Решение об этом было принято на совещании с предприятиями.

Ранее прокуратура заявляла, что изучит законность по сути самовольного решения городских властей временно разместить торговлю на неудобном для предпринимателей месте.



Дальнейшая судьба ярмарки решится на следующей неделе, а пока что «Хлебосольный выходной» никуда не уедет. В качестве альтернативы торговцам могут предложить другую площадку в Советском районе или ту самую «Орловскую Ниву», предварительно приведя её в порядок.



Начало ремонта на площади Жукова из-за этих обстоятельств отложено до 12 июля.