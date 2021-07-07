среда 7.07.2021 21:48:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:45, 7 июля 2021 года

Переезд ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади Жукова в Орле отложат

Мэрия пересмотрит принятое ранее решение переместить здешнюю торговлю на территорию «Орловской Нивы».


В Орле власти приняли решение временно отложить переезд ярмарки «Хлебосольный выходной» с площади Жукова на территорию Крытого рынка «Орловская Нива». Решение об этом было принято на совещании с предприятиями.
 
Ранее прокуратура заявляла, что изучит законность по сути самовольного решения городских властей временно разместить торговлю на неудобном для предпринимателей месте.
 
Дальнейшая судьба ярмарки решится на следующей неделе, а пока что «Хлебосольный выходной» никуда не уедет. В качестве альтернативы торговцам могут предложить другую площадку в Советском районе или ту самую «Орловскую Ниву», предварительно приведя её в порядок.
 
Начало ремонта на площади Жукова из-за этих обстоятельств отложено до 12 июля.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.