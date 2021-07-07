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19:37, 7 июля 2021 года Храмы культуры - за сигнальной лентой Опасные зоны представляют собой территории вокруг Орловского музея изобразительных искусств и библиотеки имени Бунина.





То, что Орловский музей изобразительных искусств нуждается в ремонте, было ясно давно. Еще в 2013 году была разработана проектно-сметная документация, в рамках которой сделали стяжку здания, частично заменили окна. На этом ремонтные работы приостановились - из-за ограниченного бюджета. Восемь лет спустя начал осыпаться фасад. Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных искусств: «Произошло очередное обрушение карниза, и из-за того, что высотность здания больше 15 метров, отлет кусков штукатурки и лепнины имеет большой радиус». Здание музея, которое является украшением города, было построено в 1959 году по эскизу архитектора Александра Иванова, является памятником архитектурного наследия. Директор Светлана Четверикова признается: со своим криком о помощи обошла не одну инстанцию. Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных искусств: «Здесь очень серьезные лепные элементы, которые имеют очень большой вес, сложные по своей конструкции, они тоже падают. Всё, что прилегает к кирпичной кладке, носит нестабильный характер, и мы не можем дать гарантии, какая часть и какой площади обрушится в тот или иной момент». Сегодня стало известно, что смета прошла экспертизу и на преображение музея выделено 9 млн рублей Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «В настоящее время доведены лимиты на объявление конкурсных процедур для определения подрядчика и проведения работ на объекте. Мы со всей ответственностью говорим о том, что работы будут выполнены - те, которые предусмотрены по данной смете». Выполнить все работы обещают до конца года. Но не только это учреждение культуры нуждается в ремонте. Не первый год областная библиотека теряет куски штукатурки и лепнины. А ведь и это учреждение является памятником архитектурного наследия. Людмила Бородина, директор Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени И.Бунина: «Великолепная архитектура, на мой взгляд, неоклассицизм сталинский - он требует более любовного отношения к нему. Мы всем коллективом мечтаем, чтобы здесь была красивая подсветка. Естественно, это можно сделать только после того, как будет отремонтировано здание». Вот только в управлении по государственной охране объектов культурного наследия нам сообщили, что в 2021 году подрядчик на территорию библиотеки не зайдёт. Иван Алтухов, и.о. начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области: «Было проведено полное обследование здания, выдано соответствующее заключение о техническом состоянии. В этом году средства на библиотеку Бунина не предусмотрены».



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Юлия Опанасюк



