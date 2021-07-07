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21:20, 7 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Храмы культуры - за сигнальной лентой. Опасные зоны представляют собой территории вокруг Орловского музея изобразительных искусств и библиотеки имени Бунина.
- Орловские предприниматели могут получить поддержку центра «Мой бизнес». Мы узнали, как это работает на примере одного предприятия.
- На Орловщине кэшбэк повысил спрос на детский отдых. Туристической программой можно воспользоваться до 15 сентября.
- Жительница Орловской области предстанет перед судом за ложные доносы.
- Активисты прошли по местам отдыха у воды. Итог - пять пакетов с мусором.
- В парке Победы готовят площадку для поклонников активного отдыха
Вести-Орёл