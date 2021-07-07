Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Храмы культуры - за сигнальной лентой. Опасные зоны представляют собой территории вокруг Орловского музея изобразительных искусств и библиотеки имени Бунина.





- Орловские предприниматели могут получить поддержку центра «Мой бизнес». Мы узнали, как это работает на примере одного предприятия.





- На Орловщине кэшбэк повысил спрос на детский отдых. Туристической программой можно воспользоваться до 15 сентября.





- Жительница Орловской области предстанет перед судом за ложные доносы.





- Активисты прошли по местам отдыха у воды. Итог - пять пакетов с мусором.





- В парке Победы готовят площадку для поклонников активного отдыха